Rendesen beültette a hintába Szoboszlait klubtársa a Magyarország-Hollandia meccsen – a végén azért bocsánatot kért (VIDEÓ)

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

A magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlennel véget ért, hollandok elleni NL-mérkőzése minden bizonnyal nem csak Marco Rossi, hanem Szoboszlai Dominik számára is különleges volt. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának ugyanis a pályán három klubtársával, Virgil van Dijkkel, Cody Gakpóval és Ryan Gravenbercchel is meg kellett küzdenie. És hiába küzdenek hétről-hétre együtt a Premier League-ben és a BL-ben, az egymás elleni meccsen nincs barátság.

Ezt meg is mutatta a 2024-2025-ös idényben eddig nagyon jó Ryan Gravenberch, aki talán a legjobban ismeri Szoboszlai játékát, hiszen óriási összhangban játszanak együtt a Liverpool középpályáján minden meccsen. Talán ezért is volt képes egy szöglet után egy olyan csellel lefordulni a magyar labdarúgóról, hogy az pár pillanatig azt sem tudta, merre lehet a labda. Szép mozdulat volt, a The Empire of The Kop nevű szurkolói oldal szerkesztőinek annyira tetszett, hogy azt írták, az ilyesmit be kellene tiltani.

Szóval – ahogy a grundon mondják – Gravenberch „elküldte borért” Szoboszlait. A legjobbakkal is megesik az ilyesmi, és biztos, hogy a magyar játékos visszadja majd egy edzésen.

Íme a jelenet!