Megszólalt a Loki kiválasztottja. Mégis, ki ez az El Maestro Debrecenben?

„Nagyon várom a közös munkát a stábbal és a játékosokkal. Nagy megtiszteltetés és büszkeség, hogy én is a klub részesévé válhatok. A DVSC egy nagy név Európa ezen területén. A város és a klub hagyományainak, valamint a szurkolóknak is köszönhető, hogy nekivágok ennek a feladatnak. Tisztában vagyok azzal, mekkora kihívás előtt állunk, de épp ez az, ami vonzó benne. Két hónapja, illetve nyolc meccs óta nem nyert bajnokit a csapat. Ezen gyorsan változtatnunk kell, így a mai naptól kezdve reggeltől estig azon dolgozunk, hogy megvalósítsuk az elképzeléseinket” – mondta a szakember, aki látta a Loki szinte összes bajnokiját az idényben felvételről, a legutóbbit élőben tekintette meg a Nagyerdei Stadionban, de az ETO FC Győr elleni meccset azóta már videóról is visszanézte. Elárulta, feljegyezett jó és rossz dolgokat, amikre vissza fognak térni.

No de, ki is ez a számunkra ismeretlen edző? Nos, a jól csengő latinos név ellenére El Maestrónak semmi köze Spanyolországhoz vagy Latin-Amerikához.

A 41 éves mester még az egykori Jugoszláviában, Belgrádban született Nesztor Jevtics néven. Csupán 8 éves volt, amikor a családjával Angliába költözött, és kitalálta magának az El Maestro nevet, amit 18 éves korában vett fel. Amúgy magát teljesen britnek tekinti, hogy elhatárolódjon szerb származásától szülőhazája délszláv háborúban betöltött szerepe miatt. Edzői munkáját pályaedzőként kezdte német csapatoknál (Schalke 04, Hannover, Hamburg), majd az Austria Wiennél is asszisztens volt.

Hét évvel ezelőtt, 2017 májusában lett a Spartak Trnava vezetőedzője, amellyel egyből megnyerte a szlovák bajnokságot, 45 éves átkot megtörve ezzel.

A nagyszombati siker után egy évvel már a CSZKA Szófia szakvezetője volt, de 20 forduló alatt szerzett 45 pontja ellenére 2019 februárjában kirúgták. Az osztrák Sturm Graznál egy évet töltött, majd edzősködött Szaúd-Arábiában (al-Tavun), Törökországban (Göztepe) és ismét a CSZKA Szófiánál. A német Transfermarkt szerint a játékban 4-1-3-2-es felállást preferálja.