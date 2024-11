Kiderült, kik közül kerül ki Dzsudzsákék új edzője

A belső egyeztetések már zajlanak, hogy ki vegye át az elküldött Máté Csaba helyét a vezetőedzői poszton.

Több név is felmerült, közülük az egyik Szabó Istváné,

aki legutóbb a Kecskemétet edzette. Vele a Haon készített interjút a napokban, de szerinte szerinte csak pletykaszinten merült fel a neve a klubnál.

„Nagyon megtisztelő, hogy egy akkora klubnál, mint a Debreceni VSC, még ha csak pletykaszinten is, de felmerül a nevem. Kevesen tudják, de gyermekkoromban másfél évig éltem Debrecenben is, így némi kötődésem is van a városhoz. Mindig jó érzés, ha egy ekkora klubbal összeboronálják az embert, mert a Loki igen is hatalmas csapat. Szerintem a játékosok is jó képességűek, de nyilván a helyzet nem épp aktuális most” – nyilatkozta a KTE korábbi vezetőedzője. Amúgy őt nem sokkal Máté Csaba előtt rúgták ki, Gera Zoltán váltotta a lila-fehéreknél – írja az Origo.

Szabó István több évig volt a Kecskeméti TE labdarúgócsapatának vezetőedzője

Fotó: kecskemetite.hu

A Csakfoci információi szerint az egyik komoly jelölt Erős Gábor lehet, aki jelenleg kisebb csodát tesz az NB II-es Kazincbarcikával, amely a 11 forduló után feljutó helyen áll. A 44 éves szakember Kisvárdán hosszú évekig volt a szakmai stáb tagja, majd ugyanitt vezetőedzőként is dolgozott, s jelentős érdemei voltak abban, hogy 2022-ben az NB I-ben ezüstérmes lett a csapat. A várdai munkája után Budafokon dolgozott, a Kazincbarcikát az idén nyáron vette át.

Egyébként sok debreceni drukkerek nem csupán a szakmai munkában látja a gondokat a csapatnál, hanem a játékosok között.

Arról is írt már honlapunk, hogy a szurkolók elkeseredése és dühe, olyan mértéket öltött, hogy a klubvezetés mellett az egykori közönségkedvenc csapatkapitányt, Dzsudzsák Balázst is bűnbaknak nevezték ki, és többen odáig mennek, hogy elküldenék a veterán, 37 éves labdarúgót.