„Ezeket úgy elverik, mint a...” – keresetlen szavakkal zavarnák el Dzsudzsákot a debreceni szurkolók (VIDEÓ)

A Debrecen 10 bajnoki meccsen 7 pontot gyűjtött, és -9-es gólkülönbséggel az utolsó előtti helyen áll az OTP Bank ligában.

A csapatot a kiesés fenyegeti, a játékosok morálja a mélyponton, Dzsudzsák a tévének nyilatkozó kapussal ordibál – van ennél lejjebb? Úgy tűnik igen.

És most nem arra gondolunk, hogy a DVSC vasárnap az összehasonlíthatatlanul erősebb Ferencváros vendége lesz, és a Groupama Arénában normális esetben is valószínű a vereség, most meg pláne, hanem arra, ahogy a debreceni drukkerek a csapatukhoz viszonyulnak. A felháborodott szurkolók még a Paks elleni hazai 5-0-s vereség után odáig mentek, hogy levetették a játékosokkal a mezt. Ez volt az a mérkőzés, amelynek a végén elszakadt a cérna a drukkereknél: