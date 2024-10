Rekordösszegű végkielégítést kap Máté Csaba: ezt már a korábbi debreceni sikeredző sem hagyhatta szó nélkül

Közben az is nyilvánosságot kapott, hogy az öt bajnokin 0 pontot szerző Máté Csabának a klub brutális nagyságú végkielégítést (200 millió forintot!) kell kifizessen... Minderről, és természetesen a Loki mélyrepüléséről is kérdeztük a korábbi sikeredzőt, Kondás Elemért, aki korábban két bajnoki címet és két Magyar Kupát is nyert a DVSC-vel.

Mi mással is kezdenénk: miként éli meg a Loki mélyrepülését?

Nyilván elszomorító, hogy idáig süllyedt a klub; a 2012/13-as szezonban én is átéltem hasonlót a csapat élén, de akkor látszott a fény az alagút végén, ellentétben a jelenlegi helyzettel, amely enyhén szólva is kilátástalannak tűnik...

Nem csak a pályán, a kispadon is hitehagyott játékosokat látok,

és persze, ilyenkor a szerencse is elhagyja a csapatot. De a szerencse csak azt a klubot segíti, ahol minden klappol és a helyén van...

A korábbi sikeredző, Kondás Elemér szerint összefogás és alázat kell ahhoz, hogy a DVSC kilábaljon a hullámvölgyből Fotó: amigeleken.hu

A DVSC-vel kapcsolatban mindenki elmondja, mennyire fontos a helyi kötődés, idegenből jött szakember egyszerűen nem tud eredményes lenni a csapattal. Mi ennek az oka?

Pontosan nem is tudom megfogalmazni, hogy miért olyan lényeges ez, hiszen benne élek. Ezek számomra természetes dolgok, egy messziről jött embernek viszont nem az. Nekem szerencsém volt, hiszen a DVSC-ben játszottam, a városban élek, ismertem és ismerem a futballistákat, nap mint nap találkoztam velük, tehát nem kellett bemutatkoznunk egymásnak, így azt is pontosan tudtuk, mit várunk el a másiktól.

Ettől függetlenül egyfajta világcsúcs, hogy Máté Csabával öt bajnokin egyetlen pontot sem szerzett az együttes!

A Fradinál annak idején kész csapatot vett át, Debrecenben viszont belecsöppent egy általa ismeretlen közegbe, és mivel rosszul indult, nemhogy lendületet kapott, hanem a sikertelenségek vissza is vetették őt.