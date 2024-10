Őrjöngenek a debreceni szurkolók az edzőváltás után: megnevezték a valódi bűnbakot

Fotó: dvsc.hu

Mint arról beszámoltunk, a Debrecen labdarúgócsapatának vezetése hivatalosan is közölte, hogy megválik Máté Csabától. A klub közleményben jelentette be a hírt.

Egészen döbbenetes a debreceni csapat mélyrepülése az NB I-ben, és ezzel együtt Máté Csaba szerepvállalása is. A válogatottnál korábban Erwin Koeman segítőjeként dolgozó szakember 2023. július 20-tól megbízott vezetőedzőként a Ferencvárost is irányította Sztanyiszlav Csercseszov menesztését követően, remek mérlege ellenére mégis kinevezték a helyére Dejan Sztankovicsot. Máté sokáig kereste a megfelelő csapatot, ahol sikeresen megvalósíthatja a futballról alkotott elképzeléseit, ám Debrecenben nem jöttek be a számításai.