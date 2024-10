Ezt nem teszi zsebre – otthonról találták be Dzsudzsákot

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Mélyrepülésben a DVSC labdarúgócsapata az NB I-ben. Zsinórban ötödik meccsét veszítette el a hétvégén a Loki, amely idegeneben, a Sóstói Stadionban kapott ki meglehetősen simán 2–0-ra a Fehérvár FC-től. A vereségnek áldozata is lett, vasárnap a klub vezetői kirúgták a vezetőedzőt, Máté Csabát. Ahogy azt a Mandiner is megírta, a következő két mérkőzésen, a keddi, mezőkövesdi kupatalálkozón és a vasárnapi, Ferencváros elleni idegenbeli bajnokin megbízott vezetőedzőként Dombi Tibor irányítja a Debrecent, munkáját Madar Csaba is segíti.