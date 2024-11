Hátsó pályán játszva: itt tart Magyarország a világszerte népszerű sportágban

Nyitókép: Mandiner/P. Fülöp Gábor

***

A profi dartsozók (PDC) december közepén kezdődő, tízmilliókat vonzó világbajnoksága előtt rendezik meg Angliában a második számú szervezet (WDF) legnagyobb seregszemléjét. A híres lakeside-i viadalon idén négy magyar, közte három felnőtt versenyző áll rajthoz, ami komoly fegyvertény. Különösen annak fényében, hogy hazánkban amatőr, munka mellett sportolók űzik magas szinten a játékot, amelyben egy kör alakú céltábla különböző pontszámmal bíró szektorait veszik célba nyilaikkal. A kocsmai játékból lett profi sport robog az olimpiai résztvétel fel – de merre tartunk mi?

„Magyarországon is, meg külföldön is elég sok játékos dolgozik a darts mellett. Szerencsés esetben van olyan munkahelyük, ami támogatja a sportolást. Kevesen engedhetik meg maguknak, hogy a játékra koncentrálhassanak 100%-osan. Hazánkban az még inkább elmondható, hogy tényleg kevés, teljesen a dartsra koncentráló versenyző van, inkább az ifjúsági korosztályban jellemző” – tudatta lapunk kérdésére Balázs Gábor, a Magyar Darts Szövetség elnöke, aki örömmel jelentette be, hogy Ihász Veronika, Tekauer Gréta, Kovács Patrik és az ifjúsági korosztályban versenyző, mindössze 14 éves Szoták Balázs is kivívta a szereplés jogát a lakeside-i világbajnokságra.

Fizetéskiegészítés

„Teljes meglepetésként ért, hogy idén is kijutottam a Lakeside-ra. Nem úgy alakult az évem, hogy sikerül, de egy visszalépést követően harmadszorra is ott leszek” – adott hangot örömének Ihász Veronika. A győri hölgy több mint tíz éve dartsozik, a v-szereplések, az ottani 164-es kiszállója mellett a két évvel ezelőtti Európa-bajnoki bronzérmére is büszke lehet. Megkérdeztük, meg tud-e élni a sportból.

„Nem vagyok profi dartsos, szerintem Magyarországon nem lehet ebből megélni sajnos. Az amatőr világbajnokságon szerzett pénzdíjakból sem, habár nagyon jó fizetéskiegészítés. Én mellette dolgozom és van családom is.