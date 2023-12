Csillag születik a szemünk láttára? Vagy ez csak a hormonok vígjátéka a darts világbajnokságon?

Élesedik a küzdelem, fokozódnak az izgalmak a darts világbajnokságon Londonban. A legnevesebb játékosok közül már az első fordulóban kiesett a kétszeres világbajnok Peter Wright. Az extravagáns külsejű – ezúttal Grincsnek öltözött – skót meglepően simán, 3-0-ra maradt alul a walesi Jim Williamsszel szemben. A 13. helyen kiemelt, korábban négyszer a legjobb 4 közé jutott James Wade-et a kanadai Matt Campbell ejtette ki az első fordulóban. Szerdán már a 3. kör is megkezdődött, a 3-szoros aranyérmes Michael van Gerwen és a saját magával állandó harcot vívó címvédő, Michael Smith is biztosan vette az akadályt.

16 évesen 16 között

Mindeközben egy tinédzser magabiztos meneteléssel hívta fel magára a figyelmet:

Luke Littler már a nyolcaddöntőben várja az ellenfelét (pénteken kerül ki, hogy a korábbi világbajnok legenda, Raymond van Barneveld vagy Jim Williams lesz), s a fogadóirodák szerint akár a végső győzelemre is esélyes lehet.

A 16 esztendős (január 21-én lesz 17) angol fiú korát meghazudtoló játékkal rukkolt ki és sorra dönti meg a rekordokat. A nyitó körben a korábbi BDO világbajnok Christian Kistet búcsúztatta, s vált a legfiatalabb PDC vb-n meccset nyerő játékossá úgy, hogy mindössze 2 leget veszítve 3-0-ra nyert, kiszállóinak fele sikeres volt, emellett 15-ször dobott legalább 140-et, amelyből hét a lehető legjobb érték, vagyis 180 volt.

A 2. fordulóban minden idők legmagasabb átlagát (106.12) produkálta az újoncok közül, Andrew Gilding volt az áldozata (3-1). A legjobb 16 köz jutásért 3-0-ra vezetett, végül 4-1-re diadalmaskodott Matt Cambell ellen.

Korán kezdő és érő típus

Luke Littler 2007-ben született Angliában. Saját bevallása szerint korán megismerkedett a sportággal, 4 évesen már fémnyilakkal játszott. S ha már igazi kocsmasport az olimpiai programba vágyó versenyszám, hősünk is pubokban csiszolta tudását. A BBC-nek elmondta: 8-9 éves korától hetente 4-5 alkalommal játszott Warringtonban. Tehetségére és szorgalmára jellemző, hogy ő a darts első kétszeres utánpótláskorú, azaz junior világbajnoka. Idén éppen egy magyar, az U18-as döntőben 3-1-re is vezető Kovács Álmos ellen győzött (5-3). A nem éppen atletikus alkatú Littler mindent arra tett fel, hogy profi játékos legyen. Már nem jár iskolába, hiába skandálja neki az Alexandra Palace közönsége: »Reggel iskolába mégy«. Korából adódóan nem fogyaszthat alkoholt, amit be is tart bevallása szerint, s ez is előnye a már befutott sztárokkal szemben.

„Nyilvánvalóan nem iszom, így ez hatalmas előnyt jelent ezekkel a profikkal szemben, akik isznak, reggel fájó fejjel ébrednek, és én pedig jól vagyok”

– fogalmazott a BBC-nek a „The Duke” (Atom) becenévre hallgató új sztár.

Legendák nyomában

Luke Littlert egyelőre a 164. helyen jegyzik a PDC (Professional Darty Corporation) világranglistáján, de ez a vb után változni fog. Egyelőre – bár játékán nyoma sincs megilletődöttségnek – nehezen birkózik meg a hirtelen jött népszerűséggel.

„Őrület látni, hogy a bálványaim a legjobb 96, legjobb 128 többi tagjával hasonlítanak össze” – mondta arra utalva, hogy a darts legendája, a 16-szoros világbajnok Phil Taylor a jelenkor egyik legjobbjához, Michael van Gerwenhez hasonlította.

„Arra számítok, hogy minden idők egyik legjobb játékosa lesz. Ő a legjobb, akit valaha láttam ebben a korban.

Ugyanakkor meg kell várnunk, hogy alakul a következő 5-10 éve, amikor élvezi a játékot és több versenyen is szerepelt”

– nyilatkozta Phil Taylor a Daily Starnak.

