„Nem igazságos!” – előbb kigúnyolták, majd kérdőre vonták Magyarországot

Idén június 12. és 15. között rendezik meg a dartsversenyzők éves páros világbajnokságát, a World Cup of Darts nemzetközi eseményt. Noha a viadalig majd' egy hónap hátra van még, a 40 induló duóból 38 már leadta a páros nevezését, és az olasz összeállításból is ismert az egyik játékos. Így Magyarország az egyedüli olyan nemzet, amely még egyik indulóját sem nevezte meg – ennek roppant prózai oka az, hogy a mi párosunk a hétvégi, budapesti Hungarian Darts Super League Final döntőeseményről kerül majd ki.

A világbajnokságot szervező PDC nemzetközi szervezet a minap elkészítette a World Cup of Darts mezőnyének grafikáját, amelyen az egy hiányzó olasz és a két, még nem ismert magyar játékos nevének helyére a TBC rövidítést (to be confirmed, magyarul még megerősítésre vár) biggyesztették.

A külföldi kommentelőket ez teljesen kiakasztotta: egyesek igazságtalanságot kiáltottak, amiért a nagy többségnek már korábban le kellett adnia a névsort, míg mások inkább a tréfás oldaláról közelítették meg a dolgot, mondván, igazi fairplay és szülői büszkeség lenne, ha a TBC nevű magyar ikerpár és olasz féltestvérük döntetleneznének egymás ellen a vb-n...

Tavaly egyébként a Jagicza Gábor, Major Nándor kettős képviselte a magyar színeket, idén még nem tudni, de őszintén reméljük, mindenki megemészti majd valahogy, hogy néhány napot még várnia kell a magyar névsorra. A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy Magyarország legutóbb 2023-ban, India ellen nyert mérkőzést a World Cup of Dartson, a legjobb tizenhat közé pedig 2016-ban sikerült utoljára bejutnia a csapatnak, még a régi lebonyolítás alatt. A verseny legnagyobb esélyesének az angol párost, vagyis a két Luke-ot, Littlert és Humphriest tartják, elvégre ők az előző két év egyéni világbajnokai, ezúttal egy csapatban – többek szerint akár előre oda is adhatnák nekik a trófeát...

(Fotó: Vörös Nándor)