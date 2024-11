Beollózta az év gólját, majd másnap elment tetőcserepet pakolni (VIDEÓ)

Az ollózós gól szerzője, Kanalas Zsolt kipróbálná magát magasabban jegyzett csapatnál is

Fotók: Facebook/Jászkunfutball/Kanalas Zsolt



Felvetődik a kérdés, ha valaki ilyen gólokra képes, hogyan nem került még bele a neve nagyobb csapatok noteszébe. Erre is van válasza: „Gyerekként a megyei válogatón kiválasztottak, később pedig voltam próbajátékon a Szolnoki MÁV együttesénél is, de végül maradtam Jánoshidán. Nem titkolom, azért örömmel kipróbálnám magam magasabb osztályban, boldog lennék, ha megkeresnének NB III-as vagy NB II-es csapatok. Volt edzőm az egykori Fradi-játékos, Arany László, ő is azt mondta, minimum NB II-es szintű játékos vagyok. Ehhez persze sokkal több edzésre lenne szükség” – folytatja az amúgy ballábas Kanalas Zsolt, aki azt is elárulta, kiskorától Lionel Messi a kedvence, akit játékosként és emberként is sokra tart. Arra a felvetésre, hogy sok kommentelő szerint Puskás-díjra is érdemes lenne a gólja, gyorsan leszögezi:

„Nagy elismerés, hogy egy ilyen falusi gyereket, mint én, Puskás Ferenccel emlegetnek közösen, de hol vagyok én attól? Én már annak örülök, hogy rengeteg ismerős és ismeretlen ember írt rám a gól után és mindenki gratulált. Még Kunmadarasról is rám írtak, nem ismertem ki volt, de nagyon jól esett.”

Zsolt amúgy múlt vasárnap lőtte a különleges gólt, majd másnap dolgozni ment. Az édesapjával közösen visznek egy építőipari vállalkozást, legtöbbször kőművesmunkák akadnak, de hétfőn például egy tető várta, ahol ki kellett cserélni a cserepeket. A kétkezi munka nem derogál neki, de a csodagól után is eszébe jutott, milyen jó lenne, ha a futballból is meg tudna élni. Talán a magasabb osztályú csapatok vezetői is látták már azóta a zagyvarékasi csodagólt…

Itt nézheti meg a zagyvarékasi csodagólt: