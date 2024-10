Megszólalt Lionel Messi, akivel ilyen még nem történt Amerikában, de pályafutása alatt sem (VIDEÓ)

Nyitókép: Facebook/Inter Miami CF

***

Megszerezte az első amerikai trófeáját Lionel Messi. Az argentin világsztár két góllal járult hozzá, hogy csapata, az Inter Miami idegenben 3-2-re legyőzte a második helyen álló Colombust, ezzel a továbbiaktól függetlenül megnyerte a Keleti főcsoport küzdelmet az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS). 32-ből 20-at megnyert, s csupán 4-et veszített el Gerardo Martino együttese, amely Messi tavaly nyári érkezése előtt sereghajtó volt, s végül lemaradt a rájátszásról. Idén viszont ott lesz, és számolni kell vele.

„Első cél teljesítve. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra, azzal a vággyal haladunk előre, hogy együtt több dolgot érjünk el!”

– kommentálta a fejleményeket Messi, aki értelemszerűen arra célzott, hogy a nagydöntőbe is szeretne eljutni a rajta kívül Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba fémjelezte gárda.

Jellemző, hogy ezt megelőzően egyetlen címet tudott megszerezni az angol legenda, David Bechkham tulajdonában is lévő Inter Miami. Lionel Messivel az elsőt, ugyanakkor az elnyűhetetlen és mindig csodákra képes világbajnok már a 46-dikat hihetetlen pályafutása során. A 37 esztendős zseni nem csak afféle kabala Amerikában sem, ezúttal például öt percen belül szerezte a két találatát, s összesen – Gazdag Dániellel holtversenyben – 17 gólnál tart a klubszezonban. Mindezt ugyanannyi fellépésen produkálta, mint ahányszor eredményes volt, és kiosztott 10 gólpasszt is. Bokasérülése sem vetette vissza az év végéig szerződéssel rendelkező, de a hírek szerint haza vágyó játékmestert. Akárhogy is alakul a sorsa, nem levezet az USA-ban, ahonnan MLS-bajnokként távozna.