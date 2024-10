Még Messit is lekörözi, de a válogatottban nem tud villantani – A korábbi kapitány Rossi kulcsemberéről

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A gólok tekintetében még a nyolcszoros aranylabdás argentin Lionel Messit is lekörözi az MLS idei szezonjában Gazdag Dániel, aki az Egyesült Államokban legszebb napjait idézi. Ahogy azonban repülőre ül, hogy a nemzeti csapat rendelkezésére álljon, ebből a formából jellemzően mit sem tud megmutatni.

A magyar középpályás csapata, a Philadelphia Union harcban van a rájátszásért a Keleti-konferenciában, míg Messi együttese, az Inter Miami az argentin hathatós támogatásával jelenleg vezeti azt. Mióta a szupersztár betette a lábát a floridai csapathoz nagyot fordult a világ Beckhamékkel, az utolsókból elsők lettek. Tavaly még lemaradtak a play-offról, idén biztosan ott lesznek. Messi ugyanis nem fukarkodik a gólokkal, a bajnoki szezonban 15-ször vette be az ellenfelek hálóját, miközben 16 gólpasszt is szórt. Teljesítményére tehát 37 éves kora ellenére sem lehet panasz,

a gólok tekintetében azonban még Messinél is jobban áll a magyar Gazdag Dániel, aki már 17 találatot jegyez a Union mezében.

Nem véletlen, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány rendre postázza is neki a meghívót a válogatottba, ezúttal is így tett, a nemzeti csapatban azonban nem hengerel. Eddig 26-szor öltötte magára a meggypiros szerelést, ezeken négyszer volt eredményes 2019 óta: a két miniállam, Andorra és San Marino ellen, valamint Lengyelország és Anglia kapuját vette még be – legutóbb 2022 nyarán, azaz közel két és fél éve.

Azért is érdekes Gazdag helyzete, hiszen Marco Rossi őt ismerheti talán a legjobban a keretből, együtt dolgozhattak, amikor a középpályás honvédos korszakában a csapat kulcsembereként vezette bajnoki címig az együttest. Több mint tíz évet töltött Kispesten a nyíregyházi születésű, petneházi illetőségű 28 éves fiatalember, mielőtt az Egyesült Államokba költözött volna a családdal.