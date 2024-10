Változás jön? – kiderült miért más került be a kezdőbe Szoboszlai helyett az Arsenal ellen

„Curtis normális esetben megérdemelte volna, hogy pályára lépjen, de mindenki tudja, hogy a Chelsea elleni meccs előtt keveset játszott. Épp ezért két-három nappal később pályára küldeni nagy kockázat, hiszen senki nem tudja, hogy reagál a szervezete. Most azonban volt egy hete pihenni és reméljük újra képes lesz úgy teljesteni mint múlt héten” – idézi a holland edző meccs előtt adott nyilatkozatát a This is Anfield.com.

Mindez magyarázat a múltra vonatkozóan, ám a jövő szempontjából nem egyértelmű mit jelent. Ugyan a meccs végén Slot lehozta Jonest a pályáról , de csak a 91. percben, időhúzásként. Szoboszlai tehát az Arsenal elleni meccsen nem őt, hanem Mac Allistert váltotta a pályán, és ez azt is jelentheti, hogy Slot még mindig keresi, hogy kinek hol a helye az általa preferált 4-2-1-3-as felállásban. Jones egyébként a Sofacore-tól és a Whoscored-tól egyaránt 6,7-es osztályzatot kapott, míg Szoboszlai előbbitől 6,1-et, utóbbitól 6,6-ot.