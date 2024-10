„Szoboszlai-kérdésről” ír a Liverpool Echo

Most éppen a Liverpool Echo ír honfitársunkról, a Liverpool hétvégi, Chelsea elleni győzelmét követően megjelent helyzetelemzésében. A magyar labdarúgónak az elemzők szerint nem ez volt az idei legjobb mérkőzése.

A Liverpool mindenesetre nyert, és továbbra is vezeti a Premier League tabelláját, a holland edző pedig rekordot állított fel: első 10 mérkőzéséből 9-et megnyert a Vörösök trénereként.

A mérkőzésen tündökölt – kiküzdött egy tizenegyest, majd gólt szerzett – viszont a csapat egyik középpályása, Curtis Jones. Azóta az is kiderült, miért van ennyire jó formában a brit labdarúgó.

A 23 éves Jones a Liverpool saját nevelésű labdarúgója, és épp tavaly, Szoboszlai érkezésekor robbant be a csapatba igazán. Gyakran épp a magyar játékost váltotta a középpálya közepén – hiszen Kloppnál nem a tízes szerepkörben játszott Szoboszlai Dominik, hanem eggyel hátrébb. Az angol középpályás azonban tud támadó szerepkörben is játszani, azaz idén is a magyar játékos posztriválisa maradhat, csakúgy mint a sérüléséből visszatérve lassan teljes értékű edzésmunkát végző Harvey Elliott.