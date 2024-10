Így teljesített Szoboszlai Dominik a Chelsea ellen

Nyitókép: Kamil Krzaczynski/AFP

A Liverpool labdarúgócsapata vasárnap 2–1-re nyert a Chelsea ellen az Anfield Road-on, és ezzel továbbra is vezeti az angol Premier League-et. A Vörösök első győzelmüket aratták ebben a bajnokságban egy olyan csapat ellen, amely a tabella első felébe tartozik. A Pool most egy ponttal megelőzi a Manchester Cityt, és néggyel a harmadik helyen álló Arsenalt, amely szombaton vereséget szenvedett a Bournemouth otthonában.

Szoboszlai Dominik ismét kezdett a Liverpoolban, s ismét karmesterként játszott. Ahogy azt a Mandiner is megírta, a hazaiak az első félidőben Mohamed Szalah 11-eséből megszerezték a vezetést, és ugyan a szünet után nem sokkal Nicolas Jackson egyenlített, de a büntetőt is kiharcoló Curtis Jones találatával visszavette a vezetést a Pool. Nagy az öröm most a Vörösöknél, Arne Slot az első Liverpool-menedzser, aki az első 11 meccséből tízet megnyert.