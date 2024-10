Szoboszlai a kezdőben! Folytatódik-e a menetelés? Liverpool – Chelsea 1-0

Nyitókép, fotó: MTI/EPA Adam Vaughan

***

Mivel a Manchester City az utolsó pillanatban legyőzte a Wolverhamptont (2-1), és így a tabella élére ugrott, Arne Slot csapata egyfajta győzelmi kényszerben lép pályára a Chelsea ellen.

A két csapat a következő összeállításban lépett pályára az Anfield Roadon:

Liverpool: Kelleher – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Jones, Gravenberch, Szoboszlai – M. Szalah, Gakpo, Diogo Jota

Chelsea: Robert Sanchez – James, Adarabioyo, Colwill, Gusto – Caicedo, Lavia – Madueke, Palmer, Sancho – Jackson

KÖVESSE ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNKET!

28. perc

Ami késik, nem múlik:

Mo Szalah

Colwill jota

25. perc

Maduekéé a meccs első jelentős helyzete, ám a próbálkozást kétszer is blokkolja a liverpooli védelem. Az ellentámadás végén Mo Szalah kétszer is tizenegyesgyanúsan esik el a 16-oson belül, de Brooks bíró sípja néma maradt. Sőt Arne Slot még sárga lapot is kap – reklamálásért...

22. perc

A Chelsea rúghatja a mérkőzés első szögletét, elszórakozzák végül les miatt szabadrúgás lesz kifelé.

17. perc

A meccs eddigi részében a Pool játszott fölényben, de az utóbbi időben a Chelsea járatja a labdát. Jelzésértékű: még egyik csapatnak sincs kapura lövési kísérlete.

6. perc

Már villan is a mérkőzés első sárga lapja: Adarabioyo kapja, miután kétségbeesetten lerántotta a félpályánál meglóduló Diogo Jotát. A portugál kissé bele is sérül az esetbe.

1. perc

A telt házas rangadót a Chelsea kezdi. Előtte volt egy kis térdelés, mindkét csapat játékosai a kirekesztés, a megkülönböztetés ellen tiltakoztak ilyen módon.