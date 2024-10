Szoboszlai leendő vetélytársa szerződést kapott a Liverpooltól – óriási jövőt jósolnak neki

A négyszeres angol utánpótlás-válogatott labdarúgó kedvelt posztjain jelenleg kitűnő labdarúgók állnak a Liverpool rendelkezésére, hiszen ott van Szoboszlai Dominik, Curtis Jones, Harvey Elliott valamint egy sorral hátrébb Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister, ám a Liverpool óriási meccsterhelésnek van kitéve, hiszen a Premier League mellett a Bajnokok Ligájában, az FA-kupában és az angol ligakupában is szerepelnek, így előbb-utóbb meg fogja kapni a lehetőséget a fiatal játékos.

A kérdés csak az, hogy kinek a helyén játszik majd. Szoboszlai posztján kiválóan tudna játszani, de ugyanúgy képes lehet ellátni Ryan Gravenberch feladaát a 6-os szerepkörében, vagy Mac Allisterét 8-asként.

Szakmai körökben mindenestre óriási jövőt jósolnak a 17 éves labdarúgónak, több szakember szerint posztján a világ egyik legjobbja is lehet belőle. Az Anfield Watch szerint amennyiben minden rendben lesz, a Klopp által „különlegesnek” nevezett láthatóan korán érő játékos a közeljövőben Elliottot és Jonest is megelőzheti a rangsorban. A lap úgy véli, amennyiben sikerül elkerülnie a sérüléseket, és felszed jó pár kilogram izmot is, rövid távon Szoboszlai helyettese, hosszú távon pedig a magyar labdarúgó riválisa is lehet belőle.