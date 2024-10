Meghülyültek ezek a Liverpool-szurkolók? – az utánpótlás-csapat 17 éves játékosára cserélnék Szoboszlait

Szoboszlai eddig 54 alkalommal lépett pályára Pool-mezben, 8 gólt szerzett és 6 asszisztot jegyzett összesen, ebben az idényben pedig 9 mérkőzésen 1 gól és 3 gólpassz a mérlege – írják, hozzátéve, hogy a Premier Leagueben jegyzett statisztikai adatok szerint Szoboszlai meccsenként átlagosan 2,1 lehetőséget alakított ki és 11,1-szer passzolt pontosan előre felé.

„Mindez még nem nagyon aggasztó, de talán néhány meccs padozás levenné a válláról a terhet és segítene kihozni Szoboszlaiból a maximumot” – írja a „Ki kell dobni a csapatból Szoboszlait, és szabadjára engedni a jövő sztárját” című cikk szerzője.

És hogy ki volna a „jövő sztárja”, akinek (nem a jövőben, hanem most!) játszania kellene Szoboszlai helyett? A kedves olvasó most bizonyára Harvey Elliottra vagy Curtis Jonesra gondol, akik azért már bizonyítottak valamit a Liverpool mezében, de nem is tévedhetne nagyobbat! Már csak azért sem, mert Elliott jelenleg sérült, így nem játszhatna Szoboszlai helyén.

A Football Fancast cikkének szerzője ennél nagyobbat gondolt, és a 17 éves, 4-szeres angol utánpótlás-válogatott Trey Nyonit játszatná kezdőként a magyar labdarúgó helyén.

„Amennyiben Slot úgy dönt, hogy a Chelsea elleni meccsen pihentetné Szoboszlait, tökéletes alkalom lehet Nyoni bevetésére. Ez tűzkeresztség lenne egy egyértelműen tehetséges játékos számára, egy jó alap, amelyre építkezve megpróbálhatná megszilárdítani a helyét az első csapatban” – olvasható a cikkben.