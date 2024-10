Szoboszlai nélkül kezdett, de vele nyert a Liverpool a Crystal Palace ellen

A fiatal cseh kapus pedig pár perccel később át is esett a tűzkeresztségen – a Crystal Palace középpályása, Eberechi Eze lövését kellett védenie, és ez sikerült is, bár egy kis mázlija is volt, mert középre érkezett a labda. Közben Tsimikas helyére Andy Robertson, Jones helyére pedig Endo jött be. A meccs legvégén Díaz két gólt is lőhetett volna, de ezeket blokkolták, és a hátralévő percekben változatlan maradt az eredmény.

Ez pedig többek közt a fiatal cseh Vitezslav Jaros érdeme is, hiszen két óriási védéssel jelezte, hogy vele még számolni kell a jövőben.

Liverpool 1-0 arányban nyert idegenben a Crystal Palace ellen, és 18 ponttal még mindig vezeti a Premier League-t. A két nagy rivális, az Arsenal és a Manchester City 16 órakor lép pályára a Southampton és a Fulham ellen, de mivel mindkettőnek 14 pontja van, legfeljebb felzárkózni tudnak majd a Liverpool mögé.