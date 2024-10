Gólokat követelnek Szoboszlaitól

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Úgy tűnik, jelenleg minden a legnagyobb rendben van Liverpool együttesénél, hiszen Arne Slot csapata jó formában kezdte az új szezont és jelenleg a Manchester City és az Arsenal előtt, vezetnek a Premier League-ben – olvasható a caughtoffside.com cikkében. A Vörösök a Bajnokok Ligájában is nagyon jól kezdtek, hiszen magabiztosan nyertek a San Siróban az AC Milan ellen, majd a West Ham Unitedet kiütötték az angol ligakupából, és rajongók nagyon örülnek, hogy Klopp távozását követően újraéledni látszik az együttes – teszi hozzá a szerző.

A Liverpool új edzője, Arne Slot azonban egyes játékosoktól többet szeretne, és ilyen Szoboszlai Dominik is – írják, majd James Pearce-t, a The Athletic szerzőjét idézik, aki a Walk On podcastban kifejtette, hogy