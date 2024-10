Szoboszlai tündökölt, Slot és Szalah rekordot döntöttek a Bologna ellen

A szerdai siker nemcsak az újabb három pontot hozta el, hanem azt is jelenti, hogy a Liverpool Arne Slot kinevezése óta egyetlen vereségen kívül minden tétmérkőzését megnyerte, összesen nyolcat.

Ilyen eredményes sorozatot még a klub legendás edzői, Bill Shankly, Bob Paisley vagy Jürgen Klopp sem tudtak elérni. Slot természetesen elégedetten fogadta ezt a tényt, de ennél sokkal nagyobb célok vezérlik. „Ez szép, hiszen rengeteg kiváló edző dolgozott itt, és ért el különleges eredményeket. De bízom benne, hogy ez nem lesz az egyetlen ok, amiért néhány év múlva emlékeznek majd rám. Remélem, hogy ennél is nagyobb sikereket érhetünk el közösen, mint az, hogy nyolcat nyertünk az első kilenc meccsből. Ez egyébként jól mutatja, hogy Jürgen milyen állapotban hagyta itt a klubot, valamint azt, hogy milyen kiváló keretet örököltem tőle. Ugyanakkor rengeteg munkát végeznek a játékosaim, és sokat segít a stábom is” – méltatta elődjét és csapatát a holland edző.

Slot értékelte a mérkőzést is:

Jó este volt, hiszen nyertünk. Nem volt egyszerű, de ez természetes a Bajnokok Ligájában, ahol sok erős ellenféllel kell szembenézni – a Bologna is ilyen. Örülök, hogy nyertünk, nem kaptunk gólt, és voltak jó egyéni teljesítmények, így összességében elégedett vagyok.”

Az egyéni teljesítményekre visszatérve, Szalah-t is mindenképp érdemes kiemelni. Az egyiptomi szélső sok hibával játszott, úgy tűnt, nem az ő napja lesz, de két kulcsfontosságú megmozdulása is volt: előbb egy mesteri gólpasszt adott Mac Allisternek, majd maga is szerzett egy látványos gólt. Ezzel a támadó lett az első Liverpool-játékos, aki egymást követő öt hazai BL-mérkőzésén betalált.