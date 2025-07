Óriási a káosz Szoboszlai csapattársa körül, a szurkolók nagyon megharagudtak rá

A Liverpool szurkolói az elmúlt napokban elismerősen nyilatkoztak a Barcelonáról, amely a hírek szerint hajlandó elhalasztani a tárgyalásokat Díaz átigazolásáról, hogy ezzel is kímélje a gyászidőszakban lévő angol klubot.

Magáról a futballistáról azonban már nem voltak ilyen jó véleménnyel, a közösségi médiába kikerült fotók szerint ugyanis Jota temetése idején Díaz a hazájában bulizott

– ezt sokan azért is nehezményezik a kolumbiai játékosnál, mert amikor 2023 őszén elrabolták a szüleit, akkor Jota volt az egyik olyan csapattársa, akitől a legtöbb támogatást kapta abban az időszakban.

Amikor Luis Díaz szüleit elrabolták, Jota a kolumbiai játékos mezével ünnepelte az egyik gólját (Fotó: Ian Hodgson / AFP)

A helyzet tehát több szempontból sem egyszerű, a Barcának ráadásul az esetleges megvásárlása után még be is kellene regisztrálnia Díazt a spanyol ligánál, amire egyelőre nem tud garanciát vállalni – de Nico Williamsszel ellentétben a kolumbiai szélső állítólag nem is várja ezt el a gránátvörös-kékektől, hanem megbízna bennük annyira, hogy az új idény rajtjáig képesek lennének megoldani ezt a szituációt.

Díaz iránt egyébként nemcsak a Barcelona érdeklődik intenzíven, hanem a Bayern München is, amely Leroy Sané és Thomas Müller távozása, valamint Jamal Musiala súlyos sérülése miatt szintén támadót, elsősorban szélsőt szeretne igazolni. Sőt,

a Bild hétfői híre szerint a bajor klub szóban már meg is egyezett a Liverpool kolumbiai sztárjával,

de ezt az információt annak tudatában érdemes fenntartásokkal kezelni, hogy a futballista elsődleges célja minden bizonnyal valóban az, hogy a Barcánál folytassa a pályafutását.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP