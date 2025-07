Nem nyugszanak az oroszok: Lviv és Kijev is találatot kapott hajnalban

Július 12-én éjjel az orosz erők tömeges támadást indítottak Ukrajna ellen, támadó drónok és rakéták segítségével. Robbanások hallatszottak számos régióban, köztük a fővárosban is. Lvivben és Harkivban is voltak találatok – írta az Ukrainszki Pravda.

A hatóságok arra kérték az ukrán lakosságot, hogy a riasztás feloldásáig maradjanak óvóhelyeken.

Valamivel hajnali fél 4 előtt a hadsereg egy nagy sebességű támadásra figyelmeztetett Szumi régióban Poltava régió felé. Hajnali 4 előtt pedig hat orosz cirkálórakétát jelentettek a Kremencsuk víztározó közelében.

Az Ukrainszki Pravda cikkében idézte Lviv polgármesterét, Andrij Szadovijot is, aki találatról számolt be a városban. „A legfontosabb most a lakosok biztonsága, ezért arra kérem önöket, hogy maradjanak az óvóhelyen, amíg a légitámadás véget nem ér” – írta közösségi oldalán a városvezető.

A cikkből az is kiderült, hogy az orosz hadsereg irányított légibombatámadást intézett egy Kijev megyei lakónegyed ellen is. A támadásban egy ember megsebesült.

A hatóságok végül 5 óra 18 perckor vonták vissza a légiriadót – írta az ukrán lap.

Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP

