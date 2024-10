Arne Slot és a nemzetközi sajtó is Szoboszlai Dominikról áradozik!

A találkozón ismét a kezdőcsapatban kapott helyet Szoboszlai Dominik, aki a Vörösök egyik legjobbja volt, többek között ezt emelte ki a Pool holland vezetőedzője is a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón:

„Nem volt könnyű győzelem, de ez természetes, hiszen a Bajnokok Ligájában nagyon sok jó csapat játszik, és a Bologna is közéjük tartozik. Az erőviszonyok kiegyenlítettségét jelzi, hogy több mérkőzésen is kissé meglepő eredmények születtek. Ez felértékeli a mi sikerünket is, jó volt nyerni, pláne ismét kapott gól nélkül, és jó egyéni teljesítményekkel. Mindig a tökéletességre törekszünk, de nincs hibátlan meccs, nekünk is sok mindenben kell még javulnunk, fejlődnünk. Például volt egy szakasza a meccsnek, főleg az első félidő hajrájában, amikor nem mi irányítottunk és kissé beszorított minket az ellenfél, a meccs nagy részében azonban mi irányítottuk a játékot. Könnyebb is pozitívumokat találni a meccsből, amelyből szerencsére több is volt”.

A Liverpool vezetőedzője nem csak a végeredménnyel, Szoboszlai Dominik teljesítményével is elégedett lehetett Fotó: thisisanfield.com

Arne Slot az egyéni értékelésekkel folytatta. A sort a liverpooli színekben 217. gólját szerző Mohammed Szalah-val kezdte, már csak azért is, mert az egyiptomi gólzsák öt egymást követő BL-mérkőzésen volt eredményes:

„Mit is mondhatnék Móról? Azt nyújtja, amit mindenki vár tőle. Ha elég gyakran hozzák helyzetbe, gólokat szerez és ma volt egy nagyszerű gólpassza is. A második gólunk kapcsán mindenki a befejezésről beszél, ez valóban fantasztikus volt, de nem lennénk igazságosak, ha nem beszélnénk az előzményekről, azokról a játékosokról, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az a helyzet kialakuljon, gondolok Virgil van Dijkre, Diogo Jotára, Trent Alexander-Arnoldra és Szoboszlai Dominikra. Virgil adott egy fantasztikus labdát Diogónak, aki megfordult vele, aztán érkezett Dominik – ebben a gólban is részt vett, akárcsak az elsőben –, miközben Trent egy keresztbefutással teret nyitott Szalahnak, aki így megindulhatott a kapu felé, amikor megkapta a labdát, és mesterien kihasználta a lehetőséget, ahogy általában szokta.”