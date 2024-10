Sajátjukként szeretik az angolok Szoboszlait – még a legnagyobb kritikusa is melléállt

Pedig a csapatnak jól megy eddig, hiszen 18 pontjukkal vezetik a Premier League tabelláját, a Bajnokok Ligájában pedig két győzelem az eddigi mérlegük. A OnceFootball szerzője kiemeli, hogy a Liverpool tavalyi és idei felállása között ugyan kevés a különbség, de épp a középpályán történt a legnagyobb változás. Nem is feltétlenül a személyeket illetően, hiszen legtöbbször most is Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch kezd (kivéve, amikor nem), hanem a taktikát illetően.

Hogyan változott Szoboszlai szerepköre Arne Slot érkezésével?

Míg Szoboszlai tavaly leggyakrabban box-to-box középpályás pozícióban szerepelt, és a szerző szerint edzettsége, állóképessége és kiemelkedő játékintelligenciája miatt a magyar labdarúgó a szezon első felében tökéletesen látta el ezt a feladatot. Hozzáteszi azonban, hogy a túlzott fizikai megterhelés miatt elkerülhetetlen volt, hogy visszaessen a teljesítménye.