Brutális összeget ajánlottak Szoboszlai csapattársának – nem lesz könnyű dolga a Liverpoolnak, ha szeretné megtartani

Mohamed Salah 32 évesen is hihetetlen formában van – a nála általában jóval fiatalabb játékosokat, köztük Szoboszlai Dominikot is megelőzve – ő a Liverpool legjobb állóképességgel rendelkező labdarúgója. Még csak október vége van, de az idei szezonban 13 meccsen már 8 gólt rúgott, és volt 7 gólpassza is.