Ukrán szupertehetséget igazolna Szoboszlai posztjára a Liverpool

A GiveMeSport valamint a Caughtoffside szerint azonban Szoboszlai most valódi riválist kaphat, méghozzá egy Nyoninál jóval idősebb és sokkal tapasztaltabb labdarúgó, az ukrán Heorhiy Sudakov személyében.

A Shakhtar Donyeck 22 éves támadó középpályása nagyon jól teljesít az elmúlt időszakban, hiszen idén 8 mérkőzésen 7 gólt szerzett és adott két gólpasszt is. Nem csoda, hogy olyan topklubok érdeklődését is felkeltette, mint a Manchester City, az Arsenal és a Tottenham.

A legfrisebb hír szerint a Liverpool is szeretné leigazolni az ukrán labdarúgót, de ez ilyen versenytársak mellett nem lesz egyszerű. Sudakov ára egyébként is borsos lesz, hiszen klubja korábban 40 millió euróért sem engedte el, pedig a Napoli ennyit adott volna érte. A pletykák szerint azonban a Liverpool menedzsmentje annyira komolyan gondolja az üzletet, hogy akár 54 millió eurót is kifizetne Sudakov, a Transfermarkt becslése szerint 35 milliós értékű játékjogáért.

A 22 éves ukrán labdarúgó Szoboszlaihoz hasonlóan tízes pozícióban szerepel,

és fiatal kora ellenére 121 profi mérkőzésen 24 gólnál és 21 gólpassznál jár. (viszonításképpen, a magyar labdarúgó ugyanilyen idős korában 180 mérkőzésen volt túl, és 54 gól mellett 59 gólpassz volt a mérlege).