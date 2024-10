Nyilas Elek a Mandinernek elárulta, hogy jöhet össze a Nice elleni győzelem!

Melyik a csapat igazi arca? Amelynek a bajnokságban szinte nincs ellenfele vagy amely az Európa Liga-csoportkörben még pontot sem szerzett?

Azt szokták mondani, hogy amikor egy új edző és viszonylag sok új játékos érkezik egy klubhoz, idő kell, hogy egymásra hangolódjanak, összekovácsolódjanak. Ez a Fradira is igaz. Bár az is tény, hogy már nem beszélhetünk idény elejéről, hiszen a Pascal Jansen nevével fémjelzett szakmai stáb lassan négy hónapja dolgozik együtt a csapattal. Bevallom, most már várom az igazán jó szereplést, a bravúrokat, hiszen bár az NB I-ben eredményes a csapat, mégsem érzem igazán gördülékenynek a játékot.

Az NB I-ben a vetélytársak nem érik utol a Fradit és Khady-t

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Sokan ezt úgy fogalmazták meg (köztük Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke is), hogy nem elég látványos a Fradi teljesítménye.

Mondjuk azt, hogy máshoz szoktunk, illetve mostanában nem annyira kreatív a játékunk, nem annyira improvizatív futballt láthat a a nagyérdemű, amellyel a korábbi években elkápráztatták őket. A bajnoki meccseken akadtak szerencsés periódusok is, én mégis azt várom, hogy még jobban összeér a csapat, és akkor a játék is nagyot javul majd. Hiszen komoly problémáról most sem beszélhetünk, csak hát mint tudjuk, a Ferencvárosnál mindig magasan van a léc...

Mindez hatványozottan igaz a nemzetközi porondra, ahol a Ferencváros idén az Európa Liga csoportkörében szerepel. Mi az oka, hogy az Anderlecht elleni idegenbeli és a Tottenham elleni hazai találkozón sem jött össze a pontszerzés?