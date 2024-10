Megvan, mikor döntenek végre a doppingvétséggel vádolt Kenderesi Tamás ügyében

Kenderesi Tamás és jogi képviselői ekkor fellebviteli eljárást kezdeményeztek a Nemzetközi Sport Választottbíróságnál (CAS), amely 2023 augusztusára tűzte ki az első meghallgatás időpontját. A háromtagú választottbírói testület végül hosszas huzavonát követően 2023 novemberében ült össze először, ám ekkor még a perdöntő tárgyalás napját sem jelölték ki. Az eljárás azóta is húzódik, a tárgyalásokat folyamatosan elhalasztották.

Legutóbb 2024 szeptember 18-án tartottak tárgyalást.

A sportoló akkor az alábbi üzenetet osztotta meg: „Kedves mindenki, drága támogatóim! Végre eljött az idő. Szerdán lesz a doppingügyemnek a tárgyalása. Szentül hiszek benne, hogy az a sok áldozat, az iszonyatosan nehéz edzések, az álmaim hajszolása… az, hogy MINDENT ennek rendeltem alá és ezáltal példakép lehettem másoknak… ezek egyszerűen NEM VESZHETNEK KÁRBA!!! Én voltam az a kisgyerek, aki sírt az uszodában, amikor elmaradt az edzés, és sírt ha nem jött össze valami a versenyen (ehhez nem is kellett kisgyereknek lenni)… És igazából most is könnyezek, mert a legnagyobb becsülettel, tisztán készültem, hogy a nagy céljaimat elérjem, de sosem gondoltam volna, hogy ezeket a sorokat kell majd írnom egy nap. Ha szerdán eszetekbe jutok, kérlek, ejtsetek meg pár jó gondolatot értem. Köszönöm!” Döntés azonban még mindig nem született.

A felperes sportoló választottbírója, a korábbi válogatott vízilabdázó, a több évtizede a CAS-nak dolgozó dr. Dávid Gyula időközben kijelentette, hogy az alperes választottbírója, James Drake KC folyamatosan hátráltatta a peres ügy elvárható menetét, és lemondott pozíciójáról.

Az eljárás több mint 50 millió forint összegű költsége, amely a sportolót terheli, az eljárás meghosszabbodásával még több lehet. Kenderesi Tamás lassan két éve nem edzhet, ki kellett hagynia egy olimpiát – és egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza a profi sporthoz, ahogy azt sem, folytatni kívánja-e karrierjét.