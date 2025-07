Hatalmas botrány a németeknél – hemzsegnek az eltitkolt doppingügyek, miközben olimpiát rendeznének

Áll a bál Németországban miután kiderült, az elmúlt években mennyi doppingesetet igyekezett eltitkolni a Német Nemzeti Antidopping-ügynökség. Az első hírek szerint 2020 óta 76 esetben nem hozták nyilvánosságra a lebukott sportolók neveit. Mint magyarázatukban fogalmaztak, a 18 olimpiai sportágat érintő „botrányban” a személyiségi jogok miatt cselekedtek így – írja a sportschau.de.

Miután éveken keresztül mindössze a vizsgálatokon fennakadt sportolók számát tették közzé Németországban,

az ARD riporterei hozzájutottak egy információhoz, miszerint Martin Hiller egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok kajakos ez év februárjában lebukott a doppingteszten, és négyéves eltiltással sújtották. A sportoló mintájában háromféle anabolikus szteroidot mutattak ki a vizsgálatok, ám a NADA mindössze eltiltotta Hillert, a nevét nem publikálta.

A szervezet elnöke, Lars Mortsiefer így magyarázkodott a szembesítéskor:

Az ügynökség elkötelezett az átláthatóság és a transzparencia mellett, sajnos azonban adatvédelmi okokból nem hozhatják nyilvánosságra a lebukott sportolók nevét”

– fogalmazott Mortsiefer, akinek a mondatai kiverték a biztosítékot a becsületesen készülő sportolóknál. A többség a csalók lebuktatása mellett van, úgy vélik, ha a doppingolókra zúdulna a társadalom elítélő véleménye, illetve megvetése, fontos lépést tehetnének az elrettentés érdekében és a megtisztulás felé vezető úton.

Ezek a hírek semmiképpen nem tesznek jót a német sportéletnek, pedig fontos döntés előtt áll az ország közvéleménye.

Nyilvános vita az olimpiarendezés kapcsán

Berlin, Hamburg, München és még a Rajna-Ruhr-vidék is versenyben van: Németország továbbra is „belső” versenyt folytat az olimpiai és paralimpiai játékok 2036 és 2044 közötti megrendezését illetően. A világ legnagyobb sporteseményével kapcsolatos nézetek felkorbácsolták a városok közötti versenyt. Egyesek a már meglévő infrastruktúrára és ezzel a szerényebb költségvetésű projektekre esküsznek, mások az új építkezések, az erős politikai támogatás és a jelentős nemzetközi láthatóság mellett kardoskodnak. A Német Olimpiai Sportszövetség 2026-ban dönt majd arról, hogy melyik pályázatot nyújtja be a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak – írja az Inside the Games.