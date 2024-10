Lehet, máris leváltja Deschamps a Budapestet hanyagoló Mbappét?

A különleges tehetséggel megáldott szélső támadó 19 évesen világbajnok (2018) lett, a 24. születésnapja előtt vb-ezüstérmet (2022) szerzett kulcsemberként, hogy idén megkapja a csapatkapitányi karszalagot is a francia labdarúgó-válogatottnál.

Belépő gyanánt „cserben hagyja” a csapatát, legalábbis elérte, hogy Didier Deschamps ezúttal mondjon le a szolgálatairól. A felépülése olyan jól sikerült, hogy a hétvégén a kezdőcsapat tagja volt a Villareal ellen! Antoine Griezmann a Les Bleus-től való némileg váratlan visszavonulása után nem lehetett kérdés, a még mindig csupán 25 esztendős Kylian Mpappé következik a rangsorban (86 meccs/48 gól) mint csapatkapitány – a játéka alapján.

Az más kérdés, emberileg mennyire alkalmas a vezérszerepre...

A szerdán Budapestre érkezett francia csapat sajtótájékoztatóján természetesen szóba is került a probléma, a szövetségi kapitány igyekezett oldani a feszültséget.

„Én döntöttem úgy, hogy ezúttal nem hívom be, mert akárhogy is nézzük, továbbra sincs százszázalékos állapotban. Hosszú távon kell gondolkodni, és ha megnézik, most négy nap leforgása alatt várna rá két újabb megerőltető mérkőzés. Ez nem szolgálja a játékos, de még a válogatott érdekeit sem” – vállalta magára a felelősséget a Nemzeti Sport által idézett Deschamps, aki azért kicsit betekintést adott abba, hogyan néznek ki az erőviszonyok.

„A realitás az, hogy a klubok a munkáltatók, és nem a szövetségek fizetik a játékosokat. A klubok mindig is rendelkeztek ezzel a hatalommal, és a feszített sportnaptárral magyarázzák a kéréseiket és a döntéseiket.

Továbbá, ez a helyzet nemcsak Kylian Mbappéval és a Real Madriddal áll fenn, sokkal több játékost és egyesületet érint. Hogy ez jó-e a válogatottaknak? Nem, de még rosszabb döntés lenne, ha konfliktust generálnék a játékosaim klubjaival.”