Népharag zúdult az RTL-re a fizetős Bajnokok Ligája-meccsek miatt

Nyitókép: Roberto Tommasini / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Mandiner már hétfőn jelezte a veszélyt, be is következett... Csütörtökön focirajongókkal beszélgetett a Fem Café oldala, akik arra voltak kiváncsiak, hogy mennyire zavarja a szurkolókat, hogy a Bajnokok Ligája kiemelt mérkőzéseit a 2024–2025-ös idénytől az RTL Magyarország közvetíti a streamingfelületén előfizetéses formában. Az első fordulót követően többen felháborodtak, de kiderült az is, hogy a leleményesebbek az illegális streamet választják majd.