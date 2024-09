Közel harminc éve még bravúr volt a győzelem, ma egyenrangú ellenfélként várja a Fradi az Anderlechtet

Nyitókép: Wikipédia

Majdnem három évtizeddel ezelőtt legendás párharcot vívott egymással a Bajnokok Ligájában a Ferencváros és az Anderlecht labdarúgócsapata. A két gárda szerdán este az Európa-ligában találkozik ismét, összeállításunkban felidézzük, akkor milyen esélyekkel vágott neki a párosításnak a Fradi, megnézzük, azóta hova jutottak, illetve hogy most mire számíthat a magyar bajnok belga riválisa ellen.

Azok a futballrajongók, akik már éltek akkor, aligha felejtik az 1995-ös Bajnokok Ligája selejtezőjének mára klasszikussá vált párharcát, Zoran Kuntic és Goran Kopunovic góljait, melyeknek köszönhetően a Ferencváros kiejtette az Anderlechtet és első magyar csapatként bejutott a BL főtáblájára.

Akkor mindenki a belgák győzelmére számított, de az FTC meglepetést okozott

A Fraditól ez óriási bravúrnak számított, hiszen a belga futball akkor is egyértelműen előrébb járt a magyarnál. Ha csak a Bajnokok Ligája-szereplésre szorítkozunk, az is alátámasztja ezt a megállapítást, hiszen a csoportkörös lebonyolítás 1991-92-es bevezetése óta mindhárom idényben volt belga klub a csoportszakaszban: 1991-92-ben éppen az Anderlecht, egy idénnyel később a Club Brugge, az FTC elleni párharcot megelőző szezonban pedig ismét az Anderlecht jutott be, utóbbi évadban ráadásul a lila-fehérek tovább ugyan nem jutottak, de legyőzték a Portót és döntetlent játszottak a világsztárokat felvonultató AC Milannal.

Az 1-0-s ferencvárosi győzelemmel zárult brüsszeli meccs másnapján megjelent belga újságcikkek hangneme is jól mutatja, hogy nem a magyar együttes számított a párharc esélyesének. A Le Soir – amely előző nap még kötelező penzumnak, egyszerű házi feladatnak tartotta a Fradi legyőzését, másnap keményen bírálta az Anderlecht trénerét, Herbert Neumannt.

A La Libre Belgique „kolosszális katasztrófának” nevezte a lila-fehérek vereségét, és kiemelte, hogy a belga bajnokot megbénította az esélyesség terhe

– derül ki a Tempó Fradi összeállításából.

Erre rímel Hajdu Attilának, a Fradi akkori kapusának visszaemlékezése is, aki a zöld-fehérek hivatalos oldalának idézte fel az ellenfelek hozzáállását. „Mindenki lenézett minket a nemzetközi porondon, ez nem csak a Ferencvárosra, a válogatottra is jellemző volt abban az időszakban. Ezek a klubcsapatok is, amikor arról beszéltek, hogy a Ferencvárossal játszanak, nem tudták, hogy eszik-e, vagy isszák” – fogalmazott a korábbi válogatott hálóőr, aki hozzátette, ez egyúttal lehetőség is volt az FTC-nek. A Ferencváros akkor bizony élt is ezzel az eséllyel, a többi pedig – ahogy mondani szokták – már történelem.