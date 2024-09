Éremre ébredt a magyar paralimpikon, csak nem tudja, milyenre

Nyitókép: MPB/Lénárt Márton

A két úszó, Konkoly Zsófia (aranyérem, 400 m gyorsúszás – S9) és Illés Fanni (ezüstérem, 100 mell – SB4) után összejött a magyar paralimpiai küldöttség harmadik érme is Párizsban: miután kedden este Major Endre (MS1 egyéni) a legjobb négy közé jutásért legyőzte az olasz Andrea Borgatót (3-1), így már biztos, hogy nem jön haza valamilyen színű medália nélkül. Az 55 esztendős szegedi sportember fordított az elvesztett első játszma után.

„Meccs közben jöttem rá a helyes taktikára: meg kellett előznöm hogy az olasz kihelyezze a labdákat olyan helyre, hogy én ne érjem el. Ehhez nagyon erősen kellett ütni, rá kellett éreznem, hogy be tudjam ejteni vagy be tudjam ütni a labdát a háló mögé. Nagyon nehéz meccs volt, az olasznak is voltak tartalékai, ezért hibázott keveset”.