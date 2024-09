„Nem tudok most objektívan értékelni” – elképesztő szettek után nyilatkozott lapunknak Arlóy Zsófia parapingpongozó Párizsban

Nyitókép, fotó: MPB/Lénárt Márton

Vámos Tamás/Párizs

A Budai XI. SE kitűnősége remekül kezdte sportága negyeddöntőjét a párizsi paralimpián. Az első szettet 11-8-ra nyerte meg, a másodikban pedig már 8-6-ra is vezetett, de ekkor egy megmagyarázhatatlan hullámvölgy következett. Ami tény:

a német rivális ezt követően úgy szerzett zsinórban 11 pontot, hogy szinte kilátástalan helyzetből fordította meg a második játszmát,

és nyerte meg 11-8-ra, majd ezt követően egy 6-0-lal nyitotta meg a harmadik kört... Ezt a lélektani előnyt Julianne Wolf nem is engedte már ki a kezéből, és magabiztosan, 3-1-re nyert meg a találkozót, így Arlóy Zsófinak véget ért az paralimpia, nem jutott a legjobb négy közé.

Ez azért is lehet nagy csalódás számára, mert az asztalitenisz az egyetlen sportág a paralimpián, ahol a legjobb négy között már mindenki érmet kap – legrosszabb esetben egy bronzot.

Arlóy Zsófia érthetően kissé elkeseredetten értékelt a záró találkozó után:

„Nagyon csalódott vagyok, nem is tudok még objektíven értékelni, talán nem is lenne túlságosan szerencsés, ha megpróbálnám. Azért bosszantó, ami történt, mert jól kezdtem, a második szett közepéig vezettem, de

aztán a német rátalált egy jó taktikára, amely ellen nem volt meg az ellenszerem.

Kettőnk közül sajnos ő tudta jobban megvalósítani, amit eltervezett, ez a fő oka a vereségemnek.”

A South Paris Arénában is telt ház buzdítja folyamatosan a versenyzőket, a nem mindennapi körítésről Zsófi így vélekedett: „A hangulat inspiráló volt, ez engem is feldobott, nem éreztem, hogy hátráltatott volna. Nem gondolom tehát, hogy ezen ment el a mérkőzés, Julianne egyszerűen most jobb volt, mint én. Ez az paralimpia egy újabb tapasztalatszerzésre remek volt, hiszen Magyarországon egyszer sem játszunk ilyen körülmények között...”