Paralimpia 2024: értük szurkolhatunk az elkövetkező napokban!

A 2024-es paralimpián sportolóink összesen 68 versenyszámban küzdenek majd meg az érmekét és a helyezésekért (a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke 68 aranyérmet jósolt a magyar küldöttségnek), a legtöbb versenyszámban, szám szerint ötben, Pap Biankának szurkolhatunk, de Konkoly Zsófiának is négy versenyszámban van esélye dobogóra állni, ahogyan Wermeser Zsombor is négy alkalommal száll majd nyeregbe, és a női kerekesszékes vívóink is négy-négy alkalommal asszózhatnak a paralimpiai érmekért.