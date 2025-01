Elegük lett az olimpikonoknak, több mint száz érmet visszaadtak

„Ezek az érmek újonnan jól néznek ki, de egy kis használat után világossá válik, hogy nem olyan minőségűek, mint amilyennek számítanánk” – írta az Instagramon. Huston kiemelte, hogy mindössze 10 nap alatt az érme már siralmas megjelenést mutatott, és a részek kezdtek leszakadni. És aztán mások is így jártak. A különböző sportágak versenyzői hasonló károkról számoltak be. A szinkronbúvárkodásban bronzérmet szerző brit Yasmin Harper megjegyezte, hogy érmén néhány nappal azután, hogy megkapta, „apró foltok” és „elszíneződés” mutatkozott.

Mára odáig fajult a helyzet, hogy több mint százan visszaküldték a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) az érmüket. A szervezet jelezte, hogy a párizsi nyári játékok szervezőbizottsága szorosan együttműködik a medáliák gyártásáért és minőségéért felelős francia állami pénzverdével, és kivizsgálják az érmekkel kapcsolatos panaszokat.

„A hibás érmeket változatlan gravírozással kicserélik. A cserefolyamatnak a következő hetekben el kell kezdődnie”

– jelentette be kedden a NOB. A kellemetlenségről a gyártó is tud már jó ideje, ugyanis a pénzverde közölte, hogy a dobogós sportolók által még augusztusban sérültként jelzett érmeket már kicserélték, és ha azóta újak keletkeztek, akkor azokkal is így tesznek majd. Hát, másoké is silány minőségű. A hírek szerint több mint száz hibás érmet adtak már vissza az elégedetlen sportolók – írja az MTI.

Egyébként a Chaumet által tervezett érmek az Eiffel-toronyból származó újrahasznosított vas töredékeit tartalmazták, ez az innováció a játékok fenntarthatóságát kívánta kiemelni. Hát, nagyon úgy tűnik, ez nem jött be, mert most újabb érmeket kellett gyártania a cégnek. Összesen több mint 1000 érmet osztottak ki Párizsban, amelyek az egységet és a kapcsolatot szimbolizálják. Ez a funkció azonban kétségeket ébreszt a felhasznált anyagok minőségével kapcsolatban. A szakértők szerint a bronzérmekben réz, cink és ón keveréke van, amely felgyorsítja a kopási folyamatot…

Nyitókép: X/Saint