„Immár sok millió magyar szereti és tiszteli a fogyatékos sportolókat” – Szabó László MPB-elnök a Mandinernek

Szabó László szerint a párizsi parlaimpia legfontosabb tanulsága az a fajta hit, amellyel az elmúlt években sikerült bebizonyítani, hogy a fogyatékos sportolók világa mennyire érdekes és hasznos. A sportvezető azt is elárulta: nem tud igazán szigorú lenni a versenyzőkkel szemben, mint ahogy arra is büszke, hogy közülük került ki az egyik legsikeresebb magyar klasszis, Milák Kristóf edzője. Az MPB elnöke egy különleges gesztust is tett lapunkkal: egy nem mindennapi, ugyanakkor megható családi titkot is elárult nekünk...

„A hit a legfontosabb”

Egyetlen elnökjelölt volt a Magyar Paralimpai Bizottság közelmúltbeli, tisztújító közgyűlésén, ahol a prezentációjában a párizsi paralimpián résztvevő küldöttségünket „Aranycsapat Plusz”-ként aposztrofálta. A magyar sportolók 15 érmet nyertek (öt arany, hat ezüst és négy bronz), mellyel a 26. helyen végeztünk a nemzetek éremtáblázatán. Több mint két hónap után önnek mi volt a legnagyobb élménye és a legnagyobb csalódása Párizsban?

Tele vagyok élményekkel, és messze a jók felé billen a mérleg. Egyedül Szvitacs Alexa éremszerző meccsén nem tudtam ott lenni a medálcsatáink közül, nem győzöm szégyellni magamat miatta, de éppen egybeesett Sulyok Tamás köztársasági elnök úr – aki két napig minden versenyen magyar trikolórt lobogtatva szurkolt – nagykövetségi fogadásával. Alexa meccsét így a telefonom képernyőjén izgultam végig, szuper lány. Ám most mégis Tunkel Nándi negyedik helyet érő erőemelő versenyét és Mocsári Bence ötödik helyezést hozó triatlonfutamát említem. Mindkettő irgalmatlan izgalmas volt és nagyon megérintett. Komoly csalódás nem ért, az aprókat meg már elfelejtettem.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (Szabó László MPB-elnök társaságában) személyesen gratulált Párizsban kétszeres paralimpiai bajnokunknak, a kajakos Kiss Péter Pálnak is

S mi volt a legnagyobb tanulsága a 2024-es paralimpiának?

Hogy a hit a legfontosabb. 2015 óta – akkor választottak először az MPB elnökévé – azon dolgozom a fogyatékos sport vezetőivel, munkatársaival, sportszakembereivel, sportolóival, hogy bebizonyítsuk, hogy ez a világ rendkívül tanulságos, érdekes és hasznos. Nem állítom, hogy Párizsban révbe értünk, mert ilyen a sportban sosincs. Hittünk abban, hogy a magyar embereket meg tudjuk szólítani és szépeket tudunk „mondani” nekik. Érdemes volt ebben hinnünk.

Ma nincs Magyarországon egyetlen családi ebéd, baráti sörözés vagy munkahelyi beszélgetés, ahol, ha szóba jön valahogyan a fogyatékos sport, akkor ne lenne valakinek élménye, öröme, tudása róla. Ez óriási lépés.

„A mi sportolóinknak példát kell mutatniuk”

2015 óta az MPB elnöke, harmadik ciklusát kezdi a szervezet élén. Egy korábbi nyilatkozatában elárulta: először édesanyja révén került kapcsolatba a parasporttal, egészen pontosan a fogyatékossággal. Ha nem túl személyes, elárulná, miként történt ez?