A válogatott támadó elárulta: ez lehet a kulcs a németek legyőzéséhez

A magyar labdarúgó-válogatott Európába visszatérő támadója és Ausztriába szerződött védője, azaz Ádám Martin és Bolla Bendegúz a sajtó képviselőinek elárulta, komoly erőpróbákra számít az előttünk álló két Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

A dél-koreai Ulszan Hyundaitól nyáron a görög Asztérasz Tripoliszhoz szerződött Ádám a Telkiben rendezett szerdai sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az eddigi tapasztalatai alapján a klubváltása jó döntés volt, megkapta a játéklehetőséget, egyelőre minden úgy alakul a számára, ahogy tervezte.

„Abszolút ugyanúgy készülünk, mint egy vb-selejtezőre. Minden mérkőzés fontos, komolyan vesszük.

Nem hiszem, hogy a kísérletezésnek helye van, mindig a legjobb csapatot kell pályára küldeni”

– tért át a válogatott előtt álló feladatokra a 29 éves, 25-szörös válogatott támadó, majd hozzátette: mindegy, mennyi lehetőséget kap a következő mérkőzéseken, ahogy fogalmazott, ha csereként játszik, azzal sincs semmi baj. Kiemelte, hogy a bosnyákokat sem kell lebecsülni, mert „szívni fogják magukat”, szerinte mindkét mérkőzés jó erőpróba lesz.

Mindenesetre, ha Marco Rossi a legerősebb összeállításban vezényli pályára a nemzeti csapatot, abban az esetben lehet esélyünk a bravúrra Düsseldorfban. Ne felejtsük azonban el, a németek úgy is bombaerősek, hogy Manuel Neuer, Ilkay Gündogan és Toni Kroos is visszavonult nyáron a válogatottól. Így is maradt kikből válogatnia Julian Nagelsmannak, elég csak Antonio Rüdiger, Jamal Musiala vagy Florian Wirtz nevét említeni.