„Valójában viharok tomboltak bennem” – a mémmé vált török sportlövő arról a bizonyos pillanatról

A sportoló időközben már hazautazott Törökországba, ahol az egyik helyi lapnak, a Habertürknek az mondta ikonikus fotójáról: „mindenki azt mondja, hogy abban a pillanatban nagyon nyugodtnak tűntem,

de valójában viharok tomboltak bennem.

Azt hiszem, a lőpózom nagyon jól képviselte az olimpia szellemiségét: a fair playt, az egyszerűséget, a tisztaságot és a természetességet. Ezért kapott akkora figyelmet”.

Hozzátette:

soha nem volt szükségem felszerelésre. Természetes vagyok. Természetes lövő.”

Dikec arról is beszélt, hogy az aranyérmet most csak kölcsönadta, a 2028-as olimpián még igényt tart rá. Így nagy valószínűséggel Los Angeles-ben is szurkolhatunk majd érte.