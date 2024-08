Nyitókép: MTI/Vajda János

Leisztinger Tamás cégcsoportja veszi át a labdarúgó NB II-ben szereplő Budapest Honvédot – értesült a Nemzeti Sport. A lap szerint a döntést csütörtökön jelentik be. A Honvéd jelenlegi tulajdonosa, Bozó Zoltán először áprilsban beszélt arról, hogy magyar és külföldi befektetővel is tárgyal a klub eladásáról. Neveket nem említett, de már akkor megjelentek olyan infirmációk, hogy az említett „magyar befektető” a korábban tíz évig a DVTK működtetésében is szerepet vállaló Leisztinger Tamás lehet.