Mire számíthat a Fradi Boszniában?

Nyitókép: Fradi.hu

Az már korábban eldőlt, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata az idén is ott lesz a nemzetközi kupák csoportkörében, a kérdés csak az, melyikben, az Európa-ligáéban vagy a Konferencia-ligáéban. Egy hete a Groupama Arénában a Fradi nem tudott begyötörni egy gólt sem a Borac Banja Luka kapujába, így most a hazai 0–0 után Bosznia-Hercegovinában kell kiharcolhatja a továbbjutást. A csütörtöki (21 óra) play-off mérkőzés győztese az ősszel az Európa-ligában szerepel, a vesztes meg a Konferencia-ligában.

A magyar bajnok vezetőedzője, Pascal Jansen nem volt elégedett csapata hazai pályán nyújtott teljesítményével, szerinte lassúak voltak, és a fölényüket sem tudták gólra váltani.

„Úgy gondolom, az első mérkőzésen nagyon sokat birtokoltuk a labdát, ha jól tudom, több mint hatvan százalékban, de ezeket a szituációkat jobban ki kell használnunk, és nem szabad engednünk, hogy az ellenfél megszerezze a labdákat. Ha jól emlékszem, négy nagy helyzetünk volt, de a Banja kapusa sajnos mindet kivédte, így javulnunk kell ezen a téren is. Egyetlen cél lebeg a szemünk előtt, hogy pénteken a mi nevünk legyen ott az Európa-liga-sorsoláson, de ehhez most jobbnak kell lennünk. Természetesen mindig változhat a taktika, ellenféltől és helyzettől függően. Mi is szeretjük egyensúlyban tartani mind a védekezést, mind a támadást, de a győzelemre kell játszani, ez az első meccsen nem sikerült, most ezt kell tennünk.

Akármire is készüljön az ellenfél, nekünk arra reagálnunk kell és tovább kell jutnunk, ez a legfontosabb”

– idézte a Magyar Nemzet a zöld-fehérek mesterét. Jansen hozzátette, a játékosai a tizenegyeseket is gyakorolják a mérkőzés előtt. Köztük van a nyári Eb-n súlyosan megsérült Varga Barnabás is, aki az edzője szerint még nincs csúcsformában, de segítségére van a csapatnak.

„Varga Barnabás nagyon fontos játékosa a Ferencvárosnak, s már nagyon sokat segített az Újpest elleni bajnokin, és legutóbb a Banja ellen is, de kellenek még neki a játékpercek és a pluszedzések, hogy fejlődni tudjon és elérje a top formáját” – nyilatkozta az edző.