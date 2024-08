Így erősít a Liverpool: egyelőre egy georgiai cserekapust üldöznek – mire mennek Szoboszlaiék a címvédővel?

Szoboszlaihoz hasonlóan a másik magyar, Kerkez Milos is kitett magáért az előző kiírásban, első szezonjában összeszorgoskodott 28 bajnoki mérkőzést, és szélső védőként egy gólpasszt is kiosztott, pedig őt is hátráltatta sérülés.

Nem véletlen, hogy sokáig emlegették a kérői között a Chelsea-t és a Manchester Unitedet.

A Bournemouth a Nottingham Forest otthonában kezdi meg szereplését, vérmes reményeik nem lehetnek, de a biztos bentmaradásra ezúttal is joggal pályázhatnak.

Mi a helyzet a riválisokkal?

A címvédő Manchester City sorozatban az ötödik bajnoki címére hajt – Josep Guardiola együttese világbajnok argentin csatárát, Julian Alvarezt 75 millió euróért elengedte Madridba, cserébe megszerezte az előző szezont a Gironánál töltő brazil támadót, Savinhót. A világoskékekre a nyitófordulóban rögtön rangadó vár, vasárnap a Chelsea otthonába látogatnak. A londoniak rengeteg játékost igazoltak a nyáron, ráadásul új edzővel, Enzo Marescával vágnak neki az idénynek.