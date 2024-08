Hivatalos: duplán erősíti meg védelmét a Manchester United

Nyitókép forrása: Fabrizio Romano (X)

A Manchester United kedden bejelentette a két korábbi Bayern-védő, Matthijs de Ligt és Noussair Mazraoui szerződtetését. A Transfermarkt szerint a manchesteri alakulat a két játékosért, bónuszokkal együtt 70 millió eurót fizetett a bajoroknak.

Mindkét játékos 2022 nyarán érkezett Münchenbe.

De Ligt 73 tétmeccsen lépett pályára, amiken 5 gólt lőtt és 2 gólpasszt osztott.

Mazraoui az Ajaxtól érkezett és 55 meccs alatt 1 gólt szerzett és 8 gólpasszt osztott ki.

Távozásuknak több oka is lehet. Egyrészről a Bayern Münchenhez a nyár elején Vincent Kompany személyében új edző érkezett, aki vélhetően más struktúrát képzel el, és a két játékos nem illik ebbe. Ráadásul a müncheniek ezekre a posztokra már igazoltak az elmúlt időszakban, és még terveznek is.

Másrészről a Vörös Ördögök vezetőedzője, Erik ten Hag már dolgozott együtt a két játékossal az Ajaxnál. Mindkét védő alapembere volt annak a menetelésnek, amikor az Ajax 2019-ben a Juventust és a Real Madridot egyaránt legyőzve a Bajnokok Ligája elődöntőjéig menetelt, ahol De Ligt ráadásul ajaxos csapatkapitány volt.

Az előző szezonban a Manchester United bár az FA-kupát megnyerte a városi rivális, Manchester City-t legyűrve,

de a Premier League-ben csak nyolcadik lett, és mellette már a csoportkörben búcsúzott a Bajnokok Ligájától.

A mostani szezonra csak az Európa Liga főtáblája jött össze a Vörös Ördögöknek (a már említett FA-kupa győzelem miatt), ami így is csalódást keltő, ahhoz képest, hogy mennyit költöttek az elmúlt években új játékosokra. A United, mint az köztudott, az utóbbi években mindig nyélbe ütött egy vagy több nagyobb összegű igazolást, de ezek (látva a szezonbéli szereplésüket) nem mindig térültek meg.

Ilyen eset volt Jadon Sancho, Antony, vagy akár Mason Mount szerződtetése, akikért a United megközelítőleg 265 millió eurót fizetett ki.

Sancho ráadásul még kölcsönbe is került tavasszal a Borussia Dortmundhoz, ahol valamennyire meg tudta mutatni korábbi önmagát. Bár ehhez hozzátartozik, hogy az angol játékost sérülések hátráltatták, illetve összeveszett a United vezetőedzőjével.

Az sem mellékes, az utóbbi években folyamatos sérüléshullámok hátráltatták a manchesteri klubot.

Több olyan időszak is volt az előző szezonban, amikor szinte a teljes védelmet nélkülöznie kellett a szakmai stábnak. Tyrell Malacia például végig, míg posztriválisa, Luke Shaw csupán 12 bajnokin lépett pályára, ami egyben azt is jelentette, hogy a Vörös Ördögök gyakorlatilag klasszikus balhátvéd nélkül léptek pályára a szezon jelentős részében. Rajtuk kívül Varane, Martínez, Maguire és Evans is bajlódott komoly egészségügyi problémákkal.