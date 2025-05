Van-e kiút a pokolból? Nem a pénz a legnagyobb gond Szoboszlaiék ősi riválisánál

A Tottenham Hotspurrel szemben elvesztett kupafinálé után az angol sajtó azt számolgatta, hogy a BL hiánya mekkora bevételkieséssel járhat, a The Times szerint például ez az összeg nagyjából 80 millió fontra tehető. Szabados Gábor sportközgazdász szerint ez reális becslés.

„Ez azért nem egy új helyzet a klub vezetői számára, mert a csapattal történt már olyan az elmúlt években (2014-ben), hogy egyáltalán nem indult az európai kupákban és jó néhányszor volt olyan, hogy csak az Európa-ligába jutott be, ami jóval kisebb bevételt jelent.

A Manchester United egy nagyon jól, nagyon profin működő üzleti vállalkozás, talán itt értenek a legjobban ahhoz, hogy hogyan lehet bevételeket szerezni, miként lehet profitot termelni. Tehát félteni nem kell a tulajdonosokat és a vállalat vezetőit sem. A különböző bevételi forrásaik révén olyan stabil háttere van a klubnak, hogy ezt a 80 millió fontot bőven tudja fedezni”

– jelentette ki Szabados.

Az egyik legutóbbi kimutatás szerint például a profitja több mint 140 millió brit font volt. És ez az operatív tevékenységekből származó profit jóval nagyobb, mint az a bevétel, amely kiesik a Bajnokok Ligája hiányával. Az a 80 millió font egyébként bevétel, nem pedig profit, tehát ahhoz nyilván társulnak különböző költségek, mert a BL-mérkőzéseket meg kell rendezni, a csapatot az idegenbeli meccsekre el kell utaztatni és így tovább. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a Manchesternek a profitja bőven elég ahhoz, hogy fedezze ezt a kiesést. Nyilván a vállalkozásnak kisebb lesz a profitja az év végén, de nem omlik össze a klub költségvetése, a működése pedig közel sem lehetetlenül el. Ennek a 80 milliós kiesésnek nagyobb a füstje, mint a lángja.”

A sportközgazdász hozzátette, hogy nem az anyagi kiesés a legnagyobb probléma, hanem a Sir Alex Ferguson óta tapasztalt kudarcsorozat, amely óriási mértékű presztízsveszteséggel jár.

Elbocsátások

Az elvesztett Európa-liga-döntő után megjelentek olyan hírek, hogy a klubnál újabb elbocsátási hullám következik, amely akár 200 alkalmazottat is érinthet a carringtoni edzőközpontban. A sportközgazdász szerint ez nem a vereségnek tudható be, az eredménytől független.

„Ezeket az embereket akkor is menesztették volna, ha megnyerik az Európa-ligát, csak nem akarták előtte rontani a hangulatot – jelentette ki. – Ennek inkább kommunikációs szerepe van, és nem ahhoz kötődik, hogy gazdasági helyzete megrendült volna a klubnak.”

Szabados Gábor sportközgazdász elemezte a Manchester United helyzetét / Fotó: MTI/Lakatos Péter

Átalakul a keret

A Manchester United kerete nagy tisztogatás előtt áll, a Bajnokok Ligája hiánya viszont nehezebbé teszi az új játékosok igazolását.

A klub nyári átigazolási terveit egyértelműen befolyásolhatja az, hogy nem lesz BL, de nem azért, mert kevesebb az elkölthető összeg”

– fogalmazott Szabados, majd megjegyezte, hogy az a bizonyos 80 milliós kiesés csak a következő évben jelenik majd meg, bár egy klub a költekezései előtt megnézi, milyen bevételei lesznek a következő idényben.

„A manchesteriek elő tudják teremteni a fedezetet, mert van annyi tartalékuk. A fő probléma azzal van, hogy sem BL, sem El nincsen, és ezen a szinten senki sem szívesen igazol olyan csapathoz, amelyik nem szerepel az európai kupaporondon. Szakmailag és presztízsben is óriási értéknövelő tényező egy játékos számára, ha a Bajnokok Ligájában játszhat. És mi a garancia arra, hogy a United a következő idényben jobban szerepel? A Premier League 15. helyezettjéhez jóval kevésbé szívesen igazol valaki, mint egy PL-topcsapathoz. Ettől függetlenül a Manchester United bárkit le tud igazolni, de az árát meg kell fizetnie. A játékos úgy gondolkodik, hogy ha a kérő nem tudja biztosítani azokat a szakmai feltételeket, amiket szeretne, akkor ezt más területen kell kompenzálnia. Magyarul magasabb fizetést kell neki adni azért, hogy ilyen körülmények között is igent mondjon” – mondta Szabados, majd kiegészítette azzal, hogy kicsiben ez ugyanaz a jelenség, mint amit Szaúd-Arábiában tapasztalunk. Ott is a kluboknak meg kell fizetniük a nagy nevű játékosokat, hogy kiszakadjanak az európai futball vérkeringéséből, és egy olyan ligába menjenek focizni, amely szakmailag alacsonyabb szintet képvisel.

A Manchester United egy olyan csapat, amely fizetőképes, de szakmailag nem tud olyan perspektívát nyújtani a játékosoknak, mint sok-sok évvel ezelőtt vagy mint a riválisok, és ezért a kiszemelteknek magasabb fizetést kell kínálnia.”

Még mindig erős brand

Az MU hiába szenved most már 12 éve, Szabados szerint a Real Madriddal és az FC Barcelonával egyetemben még mindig az egyik legnagyobb és legerősebb brandnek számít a világon, mivel a sportszakmai teljesítmény csak nagyon hosszútávon hat a brandre.

„Értelemszerűen, ha ez még így megy tovább tíz évig, akkor bekövetkezhet egy látványosabb leértékelődés. Az MU még mindig egy nagyon komoly brand, de a kiszemelt játékosokban most jogosan vetődhetnek fel szakmai aggályok.” A sportközgazdász ugyanakkor leszögezte, a brand van annyira erős, hogy a jelen körülmények ellenére is bárki szívesen igazolna az együtteshez, de magasabb fizetésért.

A Manchester United tehát – ha csak a pénz szempontjából nézzük – akit meg akar venni, azt meg is tudja venni.”

Eladások

Felvetődött a gondolat, hogy az eladólistára kerülő United-játékosok árát lenyomhatja-e a kialakult helyzet.

„Valós gondolat, hogy ha egy klub bajban van, akkor csak olcsóbban tudja eladni a játékosait. De csak akkor, ha olyan szinten szüksége van a pénzre. Itt nem ez a helyzet. Nem hiszem, hogy a potenciális vevők emiatt le tudnák nyomni az árat. Ez akkor fordulhat elő, hogy ha a játékosok menekülni akarnak és nyomást helyeznek az MU-ra.”

Pénzügyi fair play

Ami jó hírnek számít Manchesterben, hogy a gárda a pénzügyi fair play szabályainak megfelel.

„Abszolút megfelel a pénzügyi fair playnek, mert a United folyamatosan nyereséges és a legnagyobb mértékű profitot termeli az európai futballban. Tudom, hogy sokféle hír van arról, hogy a hitelfelvétel miatt veszteséges a klub, mivel a Glazer család hitelből vásárolta meg az MU-t és ezt visszaterhelik a klubra, de magának a klubnak az operatív működése, ami a pénzügyi fair playbe beleszámít, az bőven nyereséges.”

Az MU egyébként szokatlan módon az idény végeztével még két gálamérkőzést is játszik a napokban: szerdán Malajziában 1–0-ra kikapott a délkelet-ázsiai országok (ASEAN) válogatottjától, pénteken pedig Hongkongban volt jelenése, csak ezek után következhet a nyári szünet.

Fotó: Darren Staples/AFP