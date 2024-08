Szoboszlai Dominik: Nem akarok elkiabálni semmit

Nyitókép: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Péntek este a spanyol bajnokság után kezdetét veszi az angol Premier League is, a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool az Ipswich Town otthonában lép majd pályára az új idény első fordulójában. A magyar válogatott csapatkapitánya szerint az új szezonban a Vörösök játékát leginkább az intenzitás fogja meghatározni – olvasható a Sportal oldalán.

A Liverpool számára szombaton indul a 2024/2025-ös szezon, Arne Slot együttese az újonc Ipswich Town vendége lesz. Szoboszlaiék az Egyesült Államokban végezték a felkészülés nagy részét, három mérkőzést is játszottak a tengerentúlon, amiből mind a hármat megnyerték. A magyar válogatott találatával 1-0-ra diadalmaskodtak a Betis ellen, majd az Arsenalt és a Manchester Unitedet is legyőzték Amerikában, végül múlt vasárnap – már az Anfielden – a Sevilla felett is diadalmaskodtak az előszezonban.

Dominik gólja a Betis ellen:

„Élveztem az amerikai túrát, azzal együtt is, hogy nagyon kemény edzéseink voltak – mondta Szoboszlai Dominik. – Általában napi két edzésünk volt, három erős ellenféllel találkoztunk, de hosszú idény vár ránk, erre fel kellett készülnünk. Ahogy azt korábban elmondtam, jó kezekbe került a csapat,

Arne Slot remek szakember, aki nagy hangsúlyt fektet a gyors, rövid passzos játékra, de ez nem jelenti azt, hogy a játékunk kevésbé lesz intenzív.”

A holland tréner három poszton is kipróbálta a felkészülés alatt Szoboszlait, a középpályás játszott hatos, nyolcas és tízes pozícióban is.

„Bízom benne, hogy az előttünk álló idényben még inkább segíthetem a támadásépítést, de a lényeg, hogy kivívjam a szakmai stáb bizalmát. Bármilyen szerepkörben is számít rám Arne Slot, ott próbálom majd a maximumot adni, és segíteni a csapatot.”

Arra, hogy a Liverpool hogyan fog teljesíteni az előttünk álló idényben, Szoboszlai a következőket mondta:

Nem akarok elkiabálni semmit.”

„Az előző idényben is nagyon bíztam a csapatban, a Ligakupa-győzelem és a harmadik hely nem is nevezhető rossz szereplésnek. Még korai lenne arról beszélni, mire lehetünk képesek a mostani idényben, meccsről meccsre haladunk előre, aztán majd meglátjuk.”