Botka Endre az Európa-bajnokságról: Ez egy brutális élmény volt!

Nyitókép: Damien Meyer/AFP

A vasárnap véget ért németországi Európa-bajnokságon ugyan nem jutott tovább a csoportjából a magyar válogatott, ám azért mégsem jöttek haza keserű szájízzel a futballistáink. A Skócia ellen a 100. percben megnyert találkozón végig a pályán lévő Botka Endre mesélt az élményeiről a Fradi.hu-nak.

„Az, hogy ez az utolsó mérkőzés a skótok ellen így alakult, az mindenért kárpótolt, ami történt velem az azt megelőző három-négy hónapban. Ez egy olyan élmény volt, ami brutális. Azt gondolom, hogy minden focista, aki elkezd játszani, ezt szeretné átélni, főleg, amikor a saját nemzetedért játszhatsz és együtt énekeled a szurkolókkal a Himnuszt, az elmondhatatlan érzés” – kezdte a védő, aki elárulta, az Eb után nem igazán volt alkalma pihenni; az a hat nap, amit kapott, nem volt túl sok. Összességében egy hónapot volt külön a családtól, s ez nagyon nehéz volt.

„A kisfiam nem beszél velem, amióta eljöttem, haragszik rám. Nyilván, ezeket a dolgokat nehéz kezelni, de ez az életünk”

– tette hozzá Botka. A Ferencvárosnak közben új edzője lett, akit most a nyáron ismert meg a válogatott játékos is. Pascal Jansen nagyon hosszú, olykor a két órát is bőven meghaladó tréningeket vezényelt a fradistáknak az ausztriai edzőtáborban.

„Fizikálisan erősek, intenzívek az edzések, és a legapróbb részletekre is figyelünk, ezért is hosszúak a tréningek; de én azt mondom, hogy inkább térjünk ki minden részletre, és akkor legyen mindenkinek tiszta minden. Nagyon sok új szabályt és információt kell befogadnunk, amik segíteni fogják a csapatot” – mondta a hátvéd.

A bajnoki címvédő három edzőmeccset játszott az ausztriai edzőtábor alatt,

a bolgár CSZKA 1948 Szófia elleni 1–1-es döntetlen és a horvát NK Istrával szemben 3–1-re megnyert találkozó után hétfőn délután az angol első osztályú West Ham Uniteddel döntetlent játszott. Az FTC az első félidőben még 2–0-ra vezetett, ám a 90. percben egyenlíteni tudott a 2023-as EKL-győztes Premier League-csapat, így 2–2 lett a végeredmény. A Fradi jövő kedden már a Bajnokok Ligája-selejtező második körének első mérkőzését játssza az Üllői úton, ahol a walesi The New Saints FC és a montenegrói FK Decic első selejtezőkörös párharcának győztese lesz az ellenfele.