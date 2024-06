Páros lábbal beleszálltak Szoboszlaiba a magyar-német mérkőzés előtt – nem is akárki

Így látják Angliában is: a Sky Sports podcastjában a The Athletic elismert szakírója, David Ornstein és az ITV szakértője, Andros Townsend is egyetértett abban, hogy Szoboszlainak hatalmas felelőssége van az első meccsünk kudarcában, sőt, ennél kritikusabban is fogalmaztak. A szigetországban lehangoltan beszéltek az Eb-nyitómeccsen a késbe beleszaladó skótokról, a torna mélypontjának nevezték a németek elleni súlyos vereséget, amely hatással lehet a magyarok elleni csörtére is.

Az egészen biztos, hogy Szoboszlai Dominiknak fel kell javulnia a folytatásra. Ha egy picit is képes előrelépni a magyar csapatkapitány, ha jobban teljesít majd, mint a svájciak ellen, akkor a skótok 16 közé jutása pokoli nehéz feladatnak ígérkezik”

– jelezte Ornstein.

A beszélgetés során a Tottenham és a Crystal Palace korábbi középpályása, Townsend sem fogta vissza magát Szoboszlaival kapcsolatban. Mint azt a Svájc elleni statisztikája alapján megírtuk, a magyar csapatkapitány társaihoz képest kevesebbet futott, csak 9,83 kilométert, így a meccset végigjátszó magyar mezőnyjátékosok közül ő mozgott a legkevesebbet...

A magyar válogatott nem engedheti meg magának, hogy a csapatkapitánya az egekbe emelje a kezét elégedetlenségében, avagy grimaszolva sétálgasson a pályán. Ezen muszáj lesz változtatnia Szoboszlainak”

– jegyezte meg a Lutonnal a szezon végén a Premier League-től búcsúzó játékos.