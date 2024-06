Nem léphet pályára a magyarok elleni sorsdöntő meccsen a skót válogatott kulcsjátékosa

Fotó: Marius Becker/dpa Picture-Alliance via AFP

Sorsdöntő találkozóra készül egymás ellen a magyar és a skót labdarúgó-válogatott a németországi Európa-bajnokságon. Vasárnap este csak győzelemmel tarthatjuk életben továbbjutási esélyeinket, de így vannak ezzel a skótok is. Az A-csoport első két körében a házigazda német válogatottól Marco Rossi és Steve Clarke együttese is vereséget szenvedett, a mieink a Svájc elleni első meccsen is kikaptak, Skócia azonban egy döntetlent elért az alpesi országgal szemben.

Ez a pontszerzés azonban áldozattal járt: a szigetországi együttes egyik legjobbját, Kieran Tierney-t bő egy óra után le kellett cserélni, és vasárnapi játékára sem adnak sok esélyt.

Biztosan kihagyja a magyarok elleni vasárnapi meccset. Nagyon rosszul néz ki a lába. Ő az egyik legjobbunk arra a posztra, de ezúttal muszáj lesz mással pótolnunk”

– jelentette ki Steve Clarke skót szövetségi kapitány.

Mint ismert, Kieran Tierney a Svájc elleni Eb-mérkőzés 61. percében kapott a combjához, majd hordágyon hagyta el a pályát. Az Arsenal alkalmazásában álló 27 éves védő combhajlító-sérülést szenvedett. Az elmúlt szezont a spanyol élvonalban szereplő Real Sociedadnál töltötte kölcsönben, ahol többször kellett kihagynia hosszú heteket hasonló problémája miatt.

Tierney mellett Ryan Porteous sem léphet pályára a mieink elleni vasárnapi meccsen, a watfordi védőt még a németek elleni találkozón állították ki.